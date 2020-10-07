Група AC/DC назвала дату виходу нового альбому

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Легендарні рокери порадують альбомом уже цієї осені.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 жовтня, стало відомо, що легендарний гурт AC/DC готується представити своїм шанувальникам новий альбом PWR/UP. Асаме 13 листопада поточного року. Варто зазначити, що це перший за останній шість років альбом рокерів.
Також AC/DC випустила нову пісню під назвою «Shot In The Dark».
Вокаліст Брайан Джонсон зазначив, що у новому альбомі присутні деякі рифові ідеї гітариста Малкольма Янга. Останній, як відомо, помер у 2017 році.
12:15: Не в Україні - За народження дитини під час пандемії виплачуватимуть премію
09:47: Антирекорд в Україні – Плюс 4753 нових хворих на коронавірус
09:12: Алгоритм Facebook відніс зображення цибулі до «сексуалізованих»
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