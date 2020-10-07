Група AC/DC назвала дату виходу нового альбому

Аня Мартинюк 07 жовтня 2020, 12:46

Легендарні рокери порадують альбомом уже цієї осені.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 жовтня, стало відомо, що легендарний гурт AC/DC готується представити своїм шанувальникам новий альбом PWR/UP. Асаме 13 листопада поточного року. Варто зазначити, що це перший за останній шість років альбом рокерів.

Також AC/DC випустила нову пісню під назвою «Shot In The Dark».







Вокаліст Брайан Джонсон зазначив, що у новому альбомі присутні деякі рифові ідеї гітариста Малкольма Янга. Останній, як відомо, помер у 2017 році.