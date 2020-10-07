Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Антирекорд в Україні – Плюс 4753 нових хворих на коронавірус
  • За безальтернативність для українців – Компанія Фірташа заплатить штраф
  • У Мережі показали наслідки пожеж у Луганській області

Не в Україні - За народження дитини під час пандемії виплачуватимуть премію

Аня Мартинюк 07 жовтня 2020, 12:15
Версія для друку
Не в Україні - За народження дитини під час пандемії виплачуватимуть премію

Заохочувати жінок народжувати вирішили у Сінгапурі. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 жовтня, стало відомо, що у Сінгапурі прийняли рішення виплачувати одноразову допомогу за народження дітей під час пандемії коронавірусу. Уряд Сінгапуру побоюється, що пари почнуть відкладати народження дитини на тлі скорочення робочих місць та фінансову нестабільність.

Як відомо, наразі за народження дитини пара отримує 7 330 доларів. До цієї суми буде передбачена премія, однак її розмір поки не розголошують.

Нагадаємо, у Сінгапурі й раніше спостерігався низький рівень народжуваності дітей. На одну жінку припадало 1,14 немовляти.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції