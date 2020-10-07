Не в Україні - За народження дитини під час пандемії виплачуватимуть премію

Аня Мартинюк 07 жовтня 2020, 12:15

Заохочувати жінок народжувати вирішили у Сінгапурі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 жовтня, стало відомо, що у Сінгапурі прийняли рішення виплачувати одноразову допомогу за народження дітей під час пандемії коронавірусу. Уряд Сінгапуру побоюється, що пари почнуть відкладати народження дитини на тлі скорочення робочих місць та фінансову нестабільність.

Як відомо, наразі за народження дитини пара отримує 7 330 доларів. До цієї суми буде передбачена премія, однак її розмір поки не розголошують.

Нагадаємо, у Сінгапурі й раніше спостерігався низький рівень народжуваності дітей. На одну жінку припадало 1,14 немовляти.