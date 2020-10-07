В Україні остаточно скасували книгу скарг

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Така книга, як виявилось, не була ефективною.
Новину передає «Преса України».
Мінекономіки відмінило звичну паперову Книгу відгуків і пропозицій. Тепер книгу замінять сучасні цифрові інструменти захисту прав споживачів. Відповідний наказ Мінекономіки вступив у силу.
«У сучасному світі є більш ефективні і зручні інструменти контролю і захисту прав споживачів. Так, можна залишати свої відгуки через "гарячу лінію", електронну та класичне листування або в соціальні мережі», - йдеться в повідомленні.
Як пояснили у відомстві, підприємцям доводилось витрачати чимало часу та грошей на адміністрування Книги відгуків і пропозицій. Зокрема, матеріальні витрати складали понад 44 млн грн. У Кабміні ж наголосили, що наявність такої книги не була гарантією того, що питання покупців вирішувалися.
09:47: Антирекорд в Україні – Плюс 4753 нових хворих на коронавірус
09:12: Алгоритм Facebook відніс зображення цибулі до «сексуалізованих»
08:04: Президент України нагородив віце-президента ЄК орденом Ярослава Мудрого
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