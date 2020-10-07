Зима в Україні знову буде теплою

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Однак не обійдеться без крижаних дощів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 жовтня, стало відомо, що синоптики прогнозують теплу зиму в Україні. За прогнозом начальниці відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяни Адаменко, теплою зима буде практично на всій території країни.
Так, ймовірність сильних морозів становить менше 10%.
«Відлиги і невеликі морози, крижані дощі будуть змінювати один одного», - зазначила Адаменко.
До слова, метеорологічна організація при ООН також прогнозує аномально теплі зими, а саме до 2025 року. Південь України навіть матиме балканський або грецький клімат.
09:47: Антирекорд в Україні – Плюс 4753 нових хворих на коронавірус
09:12: Алгоритм Facebook відніс зображення цибулі до «сексуалізованих»
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