Зима в Україні знову буде теплою

Аня Мартинюк 07 жовтня 2020, 11:06

Однак не обійдеться без крижаних дощів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 жовтня, стало відомо, що синоптики прогнозують теплу зиму в Україні. За прогнозом начальниці відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяни Адаменко, теплою зима буде практично на всій території країни.

Так, ймовірність сильних морозів становить менше 10%.

«Відлиги і невеликі морози, крижані дощі будуть змінювати один одного», - зазначила Адаменко.

До слова, метеорологічна організація при ООН також прогнозує аномально теплі зими, а саме до 2025 року. Південь України навіть матиме балканський або грецький клімат.