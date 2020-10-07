В Україні почали шити захисні медичні костюми

Антирекорд в Україні – Плюс 4753 нових хворих на коронавірус 09:47
Алгоритм Facebook відніс зображення цибулі до «сексуалізованих» 09:12
Президент України нагородив віце-президента ЄК орденом Ярослава Мудрого 08:04
З нагоди свята - Король Таїланду помилував 16 українців 15:12
Нобелівську премію з фізики присудили за дослідження чорних дір 14:50
В Румунії вимагатимуть від українців пройти 14-денний карантин 14:18
В Україні можуть почати штрафувати за скручування пробігу автомобіля 12:25
Місцевих виборів на непідконтрольному Донбасі не буде – Зеленський 10:40
Карабахский узел... Возьми на прицел ребенка! Убей его! Это ребенок твоего врага! 10:12
Стало відомо, звідки неочікувано почали виділятися на ці цілі гроші.
Новину передає «Преса України».
Дружина лідера ПЄС Петра Порошенка, Марина Порошенко, повідомила, що в Україні стартувало виробництво захисних медичних костюмів. За словами колишньої першої леді країни, костюми відповідатимуть найвищим стандартам.
Варто зазначити, щоб сповістити новину Марина Порошенко відправилась на виробництво, де взяла участь у фотосесії.
«Сьогодні ми забираємо частину костюмів для лікарень Києва, Чернігова. І хочемо сказати всім медикам - ми поруч з вами в боротьбі з катастрофічною епідемією», - заявила Марина Порошенко.
Наголошується, що необхідне обладнання було закуплене завдяки кредиту Міжнародного інвестиційного банку та підтримці Фонду Порошенка.
09:47: Антирекорд в Україні – Плюс 4753 нових хворих на коронавірус
09:12: Алгоритм Facebook відніс зображення цибулі до «сексуалізованих»
08:04: Президент України нагородив віце-президента ЄК орденом Ярослава Мудрого
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.