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В Україні почали шити захисні медичні костюми

Аня Мартинюк 07 жовтня 2020, 10:27
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В Україні почали шити захисні медичні костюми

Стало відомо, звідки неочікувано почали виділятися на ці цілі гроші.  

Новину передає «Преса України».

Дружина лідера ПЄС Петра Порошенка, Марина Порошенко, повідомила, що в Україні стартувало виробництво захисних медичних костюмів. За словами колишньої першої леді країни, костюми відповідатимуть найвищим стандартам.

Варто зазначити, щоб сповістити новину Марина Порошенко відправилась на виробництво, де взяла участь у фотосесії. 

«Сьогодні ми забираємо частину костюмів для лікарень Києва, Чернігова. І хочемо сказати всім медикам - ми поруч з вами в боротьбі з катастрофічною епідемією», - заявила Марина Порошенко.

Наголошується, що необхідне обладнання було закуплене завдяки кредиту Міжнародного інвестиційного банку та підтримці Фонду Порошенка.   

  

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