Антирекорд в Україні – Плюс 4753 нових хворих на коронавірус 09:47
Алгоритм Facebook відніс зображення цибулі до «сексуалізованих» 09:12
Президент України нагородив віце-президента ЄК орденом Ярослава Мудрого 08:04
З нагоди свята - Король Таїланду помилував 16 українців 15:12
Нобелівську премію з фізики присудили за дослідження чорних дір 14:50
В Румунії вимагатимуть від українців пройти 14-денний карантин 14:18
В Україні можуть почати штрафувати за скручування пробігу автомобіля 12:25
Місцевих виборів на непідконтрольному Донбасі не буде – Зеленський 10:40
Карабахский узел... Возьми на прицел ребенка! Убей его! Это ребенок твоего врага! 10:12
Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на 4348 осіб 09:20
З листопада українці не платитимуть візовий збір Єгипту 08:45
У нього хвіст павліна – Лерос про подорож Єрмака на президентському літаку 08:09
Харківська область демонструє найбільший добовий приріст нових хворих.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ вкотре навели невтішну добову статистику щодо поширення коронавірусу в Україні. Станом на 7 жовтня в Україні 239 337 підтверджених випадків COVID-19.
За минулу добу було виявлено рекордну кількість хворих – 4753 людини. За минулу добу померли 77 пацієнтів, у яких був коронавірус. Разом з тим одужали 2569 людей.
Ситуація в областях та Києві наступна
Вінницька область — 7 074 випадки;
Волинська область — 9 037 випадків;
Дніпропетровська область — 7 688 випадків;
Донецька область — 4 824 випадки;
Житомирська область — 7 221 випадок;
Закарпатська область — 10 373 випадки;
Запорізька область — 4 862 випадки;
Івано-Франківська область — 14 562 випадки;
Кіровоградська область — 1 215 випадків;
м. Київ — 25 474 випадки;
Київська область — 10 291 випадок;
Львівська область — 21 696 випадків;
Луганська область — 1 394 випадки;
Миколаївська область — 4 025 випадків;
Одеська область — 15 337 випадків;
Полтавська область — 3 497 випадків;
Рівненська область — 13 532 випадки;
Сумська область — 5 885 випадків;
Тернопільська область — 14 737 випадків;
Херсонська область — 1 591 випадок;
Хмельницька область — 7 473 випадки;
Чернівецька область — 15 589 випадків;
Черкаська область — 4 917 випадків;
Чернігівська область — 4 907 випадків.
Харківська область — 22 136 випадків. До слова, тут за минулу добу виявили 685 нових хворих.
Нагадаємо, за весь період спостереження від коронавірусу в Україні померли 4597 людей.
09:47: Антирекорд в Україні – Плюс 4753 нових хворих на коронавірус
09:12: Алгоритм Facebook відніс зображення цибулі до «сексуалізованих»
08:04: Президент України нагородив віце-президента ЄК орденом Ярослава Мудрого
15:12: З нагоди свята - Король Таїланду помилував 16 українців
14:50: Нобелівську премію з фізики присудили за дослідження чорних дір
14:18: В Румунії вимагатимуть від українців пройти 14-денний карантин
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.