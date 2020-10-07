Антирекорд в Україні – Плюс 4753 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 07 жовтня 2020, 09:47

Харківська область демонструє найбільший добовий приріст нових хворих.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ вкотре навели невтішну добову статистику щодо поширення коронавірусу в Україні. Станом на 7 жовтня в Україні 239 337 підтверджених випадків COVID-19.

За минулу добу було виявлено рекордну кількість хворих – 4753 людини. За минулу добу померли 77 пацієнтів, у яких був коронавірус. Разом з тим одужали 2569 людей.

Ситуація в областях та Києві наступна

Вінницька область — 7 074 випадки;

Волинська область — 9 037 випадків;

Дніпропетровська область — 7 688 випадків;

Донецька область — 4 824 випадки;

Житомирська область — 7 221 випадок;

Закарпатська область — 10 373 випадки;

Запорізька область — 4 862 випадки;

Івано-Франківська область — 14 562 випадки;

Кіровоградська область — 1 215 випадків;

м. Київ — 25 474 випадки;

Київська область — 10 291 випадок;

Львівська область — 21 696 випадків;

Луганська область — 1 394 випадки;

Миколаївська область — 4 025 випадків;

Одеська область — 15 337 випадків;

Полтавська область — 3 497 випадків;

Рівненська область — 13 532 випадки;

Сумська область — 5 885 випадків;

Тернопільська область — 14 737 випадків;

Херсонська область — 1 591 випадок;

Хмельницька область — 7 473 випадки;

Чернівецька область — 15 589 випадків;

Черкаська область — 4 917 випадків;

Чернігівська область — 4 907 випадків.

Харківська область — 22 136 випадків. До слова, тут за минулу добу виявили 685 нових хворих.

Нагадаємо, за весь період спостереження від коронавірусу в Україні померли 4597 людей.