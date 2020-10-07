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Алгоритм найбільшої соцмережі у світі визначив зображення цибулі як «відверто сексуальне».
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що автоматизовані фільтри проти оголеного тіла у соцмережі Facebook вирішbли не показувати користувачам зображення розрізаної цибулі. Як зазначається, компанія Gaze Seed намагалася рекламувати у Facebook свої продукти й розмістила зображення, на якому містився кошик з цибулею. Цибулю також описали як «надзвичайно солодку, м’яку і велику».
Однак рекламу заблокували через «відверто сексуальний зміст». Звичайно, це була кумедна помилка.
«Ми днями отримали повідомлення про те, що це «відверто сексуальний образ», який їм довелося заборонити на сайті. Я думаю, що дві круглі фігури могли бути сприйняті алгоритмом як груди чи щось подібне», - прокоментував менеджер Gaze Джексон Маклін.
Він додав, що люди навряд чи побачать у цибулі щось сексуальне.
09:47: Антирекорд в Україні – Плюс 4753 нових хворих на коронавірус
09:12: Алгоритм Facebook відніс зображення цибулі до «сексуалізованих»
08:04: Президент України нагородив віце-президента ЄК орденом Ярослава Мудрого
15:12: З нагоди свята - Король Таїланду помилував 16 українців
14:50: Нобелівську премію з фізики присудили за дослідження чорних дір
14:18: В Румунії вимагатимуть від українців пройти 14-денний карантин
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