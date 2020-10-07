Алгоритм Facebook відніс зображення цибулі до «сексуалізованих»

Аня Мартинюк 07 жовтня 2020, 09:12

Алгоритм найбільшої соцмережі у світі визначив зображення цибулі як «відверто сексуальне».

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що автоматизовані фільтри проти оголеного тіла у соцмережі Facebook вирішbли не показувати користувачам зображення розрізаної цибулі. Як зазначається, компанія Gaze Seed намагалася рекламувати у Facebook свої продукти й розмістила зображення, на якому містився кошик з цибулею. Цибулю також описали як «надзвичайно солодку, м’яку і велику».

Однак рекламу заблокували через «відверто сексуальний зміст». Звичайно, це була кумедна помилка.

«Ми днями отримали повідомлення про те, що це «відверто сексуальний образ», який їм довелося заборонити на сайті. Я думаю, що дві круглі фігури могли бути сприйняті алгоритмом як груди чи щось подібне», - прокоментував менеджер Gaze Джексон Маклін.

Він додав, що люди навряд чи побачать у цибулі щось сексуальне.