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Лікарі розповіли про стан здоров’я Трампа

Аня Мартинюк 07 жовтня 2020, 08:41
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Лікарі розповіли про стан здоров’я Трампа

Його аналізи чудові. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 жовтня, стало відомо, що американський лідер Дональд Трамп почуває себе добре після виписки з Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда.  

За словами лікарів, наразі Трамп не має проблем зі здоров’ям. Прес-секретар Трампа, Кейлі МакЕнані додала на сторінці в Twitter офіційний реліз медиків про здоров'я Трампа.

«Його життєві показники залишаються стабільними, рівень насиченості киснем становить 95-97%», - йдеться у заключенні лікаря Трампа Шона Конлі.

Як відомо, раніше у президента США та першої леді виявили коронавірус.

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