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Президент України нагородив віце-президента ЄК орденом Ярослава Мудрого

Аня Мартинюк 07 жовтня 2020, 08:04
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Президент України нагородив віце-президента ЄК орденом Ярослава Мудрого

Марош Шефчович подякував Володимиру Зеленському за орден.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 жовтня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський нагородив віце-президента Європейської комісії Мароша Шефчовича орденом Ярослава Мудрого II ступеня. Подія відбулась днем раніше в Брюсселі.

«Я знаю, як ви любите Україну, як ви багато для нас зробили. Ми вам дякуємо за постійну підтримку. Ви вклали багато своєї праці, сил і часу під час переговорів з Російською Федерацією, щоб вирішити політику безпеки енергетичну ситуацію не тільки для України, але і для всієї Європи», - йшлось у промові Зеленського.

Так, Мароша Шефчовича нагородили за «вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську діяльність». В свою чергу Шефчович подякував за орден.

Нагадаємо, Брюсселі пройшов 22 саміт Україна – ЄС.  

 

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