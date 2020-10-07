Укрпошта отримає 30 млн євро кредиту

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Стало відомо, на що будуть витрачені гроші.
Новину передає «Преса України».
В Мінінфраструктури повідомили, що компанія «Укрпошта» отримає кредит у розмірі 30 млн євро. А саме в рамках спільного проекту з Європейським інвестиційним банком «Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)».
Гроші будуть витрачені на модернізацію застарілої логістичної мережі. А саме на будівництво трьох нових та сучасних сортувальних центрів, 20 депо і відповідної ІТ-інфраструктури.
Гарантійна угода була підписана 6 жовтня у Брюсселі.
08:04: Президент України нагородив віце-президента ЄК орденом Ярослава Мудрого
15:12: З нагоди свята - Король Таїланду помилував 16 українців
14:50: Нобелівську премію з фізики присудили за дослідження чорних дір
14:18: В Румунії вимагатимуть від українців пройти 14-денний карантин
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