Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • За безальтернативність для українців – Компанія Фірташа заплатить штраф
  • У Мережі показали наслідки пожеж у Луганській області
  • В Україні плюс 4633 нові випадки захворювання на коронавірус

Укрпошта отримає 30 млн євро кредиту

Аня Мартинюк 07 жовтня 2020, 07:34
Версія для друку
Укрпошта отримає 30 млн євро кредиту

Стало відомо, на що будуть витрачені гроші. 

Новину передає «Преса України».

В Мінінфраструктури повідомили, що компанія «Укрпошта» отримає кредит у розмірі 30 млн євро. А саме в рамках спільного проекту з Європейським інвестиційним банком «Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)».

Гроші будуть витрачені  на модернізацію застарілої логістичної мережі. А саме на будівництво трьох нових та сучасних сортувальних центрів, 20 депо і відповідної ІТ-інфраструктури.

Гарантійна угода була підписана 6 жовтня у Брюсселі.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції