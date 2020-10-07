Укрпошта отримає 30 млн євро кредиту

Аня Мартинюк 07 жовтня 2020, 07:34

Стало відомо, на що будуть витрачені гроші.

Новину передає «Преса України».

В Мінінфраструктури повідомили, що компанія «Укрпошта» отримає кредит у розмірі 30 млн євро. А саме в рамках спільного проекту з Європейським інвестиційним банком «Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)».

Гроші будуть витрачені на модернізацію застарілої логістичної мережі. А саме на будівництво трьох нових та сучасних сортувальних центрів, 20 депо і відповідної ІТ-інфраструктури.

Гарантійна угода була підписана 6 жовтня у Брюсселі.