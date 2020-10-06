З нагоди свята - Король Таїланду помилував 16 українців

Аня Мартинюк 06 жовтня 2020, 15:12

Частина українців отримала менший тюремний термін, частина була повністю звільнена.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі посольства України в Таїланді повідомили, що у Таїланді триває колективне королівське помилування осіб, які утримуються у виправних установах. А саме з нагоди дня народження тайського монарха Рами Х.

«За попередніми результатами, все без винятку ув'язнені в Таїланді громадяни України (16 осіб) отримали королівське помилування», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що 2 українцям зменшили терміни ув’язнення на 1/6 без урахування проведеного у в'язниці часу, 7 - на 1/2. Ще 7 повністю звільнені.