З нагоди свята - Король Таїланду помилував 16 українців 15:12
Нобелівську премію з фізики присудили за дослідження чорних дір 14:50
В Румунії вимагатимуть від українців пройти 14-денний карантин 14:18
В Україні можуть почати штрафувати за скручування пробігу автомобіля 12:25
Місцевих виборів на непідконтрольному Донбасі не буде – Зеленський 10:40
Карабахский узел... Возьми на прицел ребенка! Убей его! Это ребенок твоего врага! 10:12
Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на 4348 осіб 09:20
З листопада українці не платитимуть візовий збір Єгипту 08:45
У нього хвіст павліна – Лерос про подорож Єрмака на президентському літаку 08:09
За безальтернативність для українців – Компанія Фірташа заплатить штраф 07:35
У ПриватБанку попередили клієнтів про несправжню сторінку в Інстаграм 14:58
В Україні почали давати групу інвалідності через COVID-19 13:13
Частина українців отримала менший тюремний термін, частина була повністю звільнена.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі посольства України в Таїланді повідомили, що у Таїланді триває колективне королівське помилування осіб, які утримуються у виправних установах. А саме з нагоди дня народження тайського монарха Рами Х.
«За попередніми результатами, все без винятку ув'язнені в Таїланді громадяни України (16 осіб) отримали королівське помилування», - йдеться у повідомленні.
Питання помилування/звільнення українських в’язнів З нагоди Дня народження тайського монарха Рами Х протягом...Опубликовано Посольство України в Таїланді/Embassy of Ukraine in the Kingdom of Thailand Вторник, 6 октября 2020 г.
Уточнюється, що 2 українцям зменшили терміни ув’язнення на 1/6 без урахування проведеного у в'язниці часу, 7 - на 1/2. Ще 7 повністю звільнені.
15:12: З нагоди свята - Король Таїланду помилував 16 українців
14:50: Нобелівську премію з фізики присудили за дослідження чорних дір
14:18: В Румунії вимагатимуть від українців пройти 14-денний карантин
13:02: Ціни на нафту пішли вгору
12:25: В Україні можуть почати штрафувати за скручування пробігу автомобіля
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.