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З нагоди свята - Король Таїланду помилував 16 українців

Аня Мартинюк 06 жовтня 2020, 15:12
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З нагоди свята - Король Таїланду помилував 16 українців

Частина українців отримала менший тюремний термін, частина була повністю звільнена. 

Новину передає «Преса України».

У прес-службі посольства України в Таїланді повідомили, що у Таїланді триває колективне королівське помилування осіб, які утримуються у виправних установах. А саме з нагоди дня народження тайського монарха Рами Х.

«За попередніми результатами, все без винятку ув'язнені в Таїланді громадяни України (16 осіб) отримали королівське помилування», - йдеться у повідомленні.

Питання помилування/звільнення українських в’язнів З нагоди Дня народження тайського монарха Рами Х протягом...

Опубликовано Посольство України в Таїланді/Embassy of Ukraine in the Kingdom of Thailand Вторник, 6 октября 2020 г.

Уточнюється, що 2 українцям зменшили терміни ув’язнення на 1/6 без урахування проведеного у в'язниці часу, 7 - на 1/2. Ще 7 повністю звільнені.

  

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