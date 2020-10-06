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1 мільйон шведських крон розділять між собою англієць, німець та американка.
Новину передає «Преса України».
Прес-служба Нобелівського комітету повідомила, що лауреатами Нобелівської премії з фізики в 2020 році стали англієць Роджер Пенроуз, німець Райнхард Генцель і американка Андреа Гез. Тріо досліджувало чорні діри.
Пенроуза нагородили «за відкриття того, що утворення чорних дір є надійним прогнозом загальної теорії відносності», Гензель і Гез «за відкриття надмасивноого компактного об'єкту в центрі нашої галактики». До слова, розмір премії становить 1 мільйон шведських крон.
15:12: З нагоди свята - Король Таїланду помилував 16 українців
14:50: Нобелівську премію з фізики присудили за дослідження чорних дір
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