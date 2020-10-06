Нобелівську премію з фізики присудили за дослідження чорних дір

Аня Мартинюк 06 жовтня 2020, 14:50

1 мільйон шведських крон розділять між собою англієць, німець та американка.

Новину передає «Преса України».

Прес-служба Нобелівського комітету повідомила, що лауреатами Нобелівської премії з фізики в 2020 році стали англієць Роджер Пенроуз, німець Райнхард Генцель і американка Андреа Гез. Тріо досліджувало чорні діри.

Пенроуза нагородили «за відкриття того, що утворення чорних дір є надійним прогнозом загальної теорії відносності», Гензель і Гез «за відкриття надмасивноого компактного об'єкту в центрі нашої галактики». До слова, розмір премії становить 1 мільйон шведських крон.