В Румунії вимагатимуть від українців пройти 14-денний карантин

Аня Мартинюк 06 жовтня 2020, 14:18

Громадяни ще 49 країн повинні будуть виконати цю умову.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 жовтня, стало відомо, що українці, які планують поїздку в Румунію, повинні будуть пройти двотижневий карантин по приїзду в країну. Відповідне рішення прийняв румунський уряд. Причина – погіршення ситуації з вірусом в Україні.

Національний інститут громадського здоров'я Румунії включив Україну до списку країн з високим епідеміологічним ризиком. Разом з Україною до списку увійшли США, Франція, Великобританія, Іспанія, Молдова, Угорщина, Грузія і ще 42 країни.

До слова, українці, які планують пробути у Румунії менше 3 діб, повинні пред’явити негативний тест на коронавірус.