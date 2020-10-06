В Румунії вимагатимуть від українців пройти 14-денний карантин

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Громадяни ще 49 країн повинні будуть виконати цю умову.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 жовтня, стало відомо, що українці, які планують поїздку в Румунію, повинні будуть пройти двотижневий карантин по приїзду в країну. Відповідне рішення прийняв румунський уряд. Причина – погіршення ситуації з вірусом в Україні.
Національний інститут громадського здоров'я Румунії включив Україну до списку країн з високим епідеміологічним ризиком. Разом з Україною до списку увійшли США, Франція, Великобританія, Іспанія, Молдова, Угорщина, Грузія і ще 42 країни.
До слова, українці, які планують пробути у Румунії менше 3 діб, повинні пред’явити негативний тест на коронавірус.
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