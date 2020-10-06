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Названо найнадійніших виробників смартфонів

Аня Мартинюк 06 жовтня 2020, 13:55
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Названо найнадійніших виробників смартфонів

Експерти Visual Captalist дізнались, що айфони від Apple не можуть конкурувати з Samsung і Huawei.

Новину передає «Преса України».

Агентство Visual Captalist представило результати свого останнього дослідження. За словами експертів, у другому кварталі поточного року лідерство серед смартфонів тримали Samsung і Huawei – 20%. Huawei смартфони дуже популярні на китайському ринку, де частка виробника становить 46%. 

«На ринку операційних систем беззаперечним лідером була визнана Android, на базі якої працюють 74 відсотки смартфонів. На iOS, встановленої на iPhone, працюють 25 відсотків апаратів», - відзначили експерти. 

Зкриває трійку Apple з часткою всього 14 відсотків. Тим часом одними з найнадійніших назвали смартфони Xiaomi, Oppo, Vivo і Lenovo.  

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