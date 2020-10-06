Українські аграрії зібрали малий урожай кукурудзи

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Це означає, що на експорт піде менше кукурудзи, ніж очікувалося.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 жовтня, стало відомо, що врожайність кукурудзи в Україні у більшості областей демонструє негативні показники. Про це розповів президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Ліссітса.
За його словами, Полтавщина засадила 666 тис.га, з яких зібрали 125 тис. га, тобто 19%. Чернігівська область з 566 тис.га зібрала лише 4%. Черкаська та Вінницька області зібрали 12% та 19% відповідно.
«Врожайність кукурудзи в цих основних регіонах її виробництва є плачевною. Вінниччина показує середню врожайність 4,8 т/га, Дніпропетровщина — 2,08 т/га, Київщина -3,4 т/га, Кіровоградщина — 2,7 т/га, Полтавщина — 5 т/га, а Черкащина — 4,7 т/га. Цифри показують, що з кукурудзою дійсно будуть проблеми, і це вплине на загальнодержавні показники», - заявив експерт.
Також він попередив, що на експорт піде менше кукурудзи, ніж очікувалося.
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