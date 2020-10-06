Ціни на нафту пішли вгору

Аня Мартинюк 06 жовтня 2020, 13:02

Причиною такого ходу подій став Дональд Трамп.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 жовтня, світові ціни на нафту зросли на тлі повернення американського президента Дональда Трампа в Білий дім. Як відомо, останній три дні пробув у лікарні, де лікувався від коронавірусу.

«Ринки, в тому числі, нафтові, підбадьорив факт виписки президента Трампа з госпіталю. При цьому долар слабшає і це теж підтримає комплекс», - прокоментував Уоррен Паттерсон, глава відділу стратегії на сировинних ринках в ING Bank NV.

Так, грудневі ф'ючерси на еталонну нафту Brent на лондонській біржі склали $41,44 за барель. Ціна піднялась на $0,06. Ціна ф'ючерси на американську нафту WTI з поставкою у листопаді становила $39,23, що на $0,01 більше.