Ціни на нафту пішли вгору

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Причиною такого ходу подій став Дональд Трамп.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 жовтня, світові ціни на нафту зросли на тлі повернення американського президента Дональда Трампа в Білий дім. Як відомо, останній три дні пробув у лікарні, де лікувався від коронавірусу.
«Ринки, в тому числі, нафтові, підбадьорив факт виписки президента Трампа з госпіталю. При цьому долар слабшає і це теж підтримає комплекс», - прокоментував Уоррен Паттерсон, глава відділу стратегії на сировинних ринках в ING Bank NV.
Так, грудневі ф'ючерси на еталонну нафту Brent на лондонській біржі склали $41,44 за барель. Ціна піднялась на $0,06. Ціна ф'ючерси на американську нафту WTI з поставкою у листопаді становила $39,23, що на $0,01 більше.
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