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Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що в профільних комітетах ВРУ знаходиться на розгляді законопроект №4039. Автори документу пропонують почати штрафувати українців за махінації з пробігом транспортного засобу. Також пропонується ввести обов'язкову фіксацію показників одометра при реєстрації, обліку і техогляді всіх транспортних засобів в Україні.
У документі також прописані розміри штрафів. Так, за відключення кабелю приладовій панелі або від'єднання троса спідометра - 3400 грн. За зменшення показника пробігу – 8500 грн, а саме у випадку, якщо показник не збігається з показником у Єдиному державному реєстрі. За розбіжність показників з зафіксованими раніше на митниці, виявлену при реєстрації розмитненого транспортного засобу - 17 тисяч гривень.
34 тисячі гривень пропонується стягувати з тих осіб, які пропонують послуги зі скручування пробігу. Варто зазначити, що у разі, якщо власник транспортного засобу із скрученим пробігом не повідомить, де йому надали відповідну послугу, він сам заплатить такий штраф.
12:25: В Україні можуть почати штрафувати за скручування пробігу автомобіля
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