Середина тижня в Україні буде дощовою

Аня Мартинюк 06 жовтня 2020, 11:47

Тим не менше температура повітря буде комфортною.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 7 жовтня жителів більшості областей країни чекають періодичні дощі та грози.

«На Сході України та на Запоріжжі антициклон руками й ногами упиратиметься - не пустить дощі, тут буде сухо та тепло», - уточнила вона.

Нічні температури повітря сягнуть +10+15 градусів, на Півдні до +17, у східних областях +7+10 градусів. Денна температура повітря сягне до +17+23 градусів, у південній частині буде тепліше, +20+25 градусів. У Києві дощі та +18, +19 градусів.