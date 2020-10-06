Середина тижня в Україні буде дощовою

В Україні можуть почати штрафувати за скручування пробігу автомобіля 12:25
Місцевих виборів на непідконтрольному Донбасі не буде – Зеленський 10:40
Карабахский узел... Возьми на прицел ребенка! Убей его! Это ребенок твоего врага! 10:12
Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на 4348 осіб 09:20
З листопада українці не платитимуть візовий збір Єгипту 08:45
У нього хвіст павліна – Лерос про подорож Єрмака на президентському літаку 08:09
За безальтернативність для українців – Компанія Фірташа заплатить штраф 07:35
У ПриватБанку попередили клієнтів про несправжню сторінку в Інстаграм 14:58
В Україні почали давати групу інвалідності через COVID-19 13:13
Напередодні виборів Зеленський став більше їздити країною 12:39
Нацполіція скоротить кількість відділень по всій країні 12:06
Мінекономіки хоче дати зелене світло експорт купажу коньяків з України 11:38
Нацбанк дозволив відкривати банківський рахунок з цифровим паспортом 10:28
Жодної смерті – В РНБО представили статистику щодо коронавірусу 09:48
Тим не менше температура повітря буде комфортною.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 7 жовтня жителів більшості областей країни чекають періодичні дощі та грози.
«На Сході України та на Запоріжжі антициклон руками й ногами упиратиметься - не пустить дощі, тут буде сухо та тепло», - уточнила вона.
Нічні температури повітря сягнуть +10+15 градусів, на Півдні до +17, у східних областях +7+10 градусів. Денна температура повітря сягне до +17+23 градусів, у південній частині буде тепліше, +20+25 градусів. У Києві дощі та +18, +19 градусів.
12:25: В Україні можуть почати штрафувати за скручування пробігу автомобіля
10:40: Місцевих виборів на непідконтрольному Донбасі не буде – Зеленський
10:12: Карабахский узел... Возьми на прицел ребенка! Убей его! Это ребенок твоего врага!
09:20: Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на 4348 осіб
08:45: З листопада українці не платитимуть візовий збір Єгипту
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.