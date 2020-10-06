Зеленський розповів про мрію мати власний будинок

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Своє проживання у «Конча-Заспі» він порівняв з проживанням у готелі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 жовтня, стало відомо, що український президент Володимир Зеленський вважає резиденцію в Конча-Заспі "готелем". Він також висловив ідею про створення «свого гніздечка». Як відомо, президент переїхав у «Конча-Заспу» у липні.
За його словами, він волів би жити вдома, тому хоче побудувати або орендувати «особисте гніздечко».
«У мене був приватний будинок під Києвом, але там було неможливо працювати через ковід. Будинок був проданий. Тоді я тимчасово переїхав в резиденцію. Сьогодні це для мене просто готель, інакше я це не використовував би. Хоча, згідно з нашим законодавством, маю повне право, але я хочу жити вдома. Зараз ми з дружиною шукаємо нове місце. Побудуємо будинок, або візьмемо в оренду», - розповів він.
Така заява прозвучала для видання Politico Europe. Нагадаємо, президент продав свій будинок, однак він має ще квартиру.
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