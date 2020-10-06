Місцевих виборів на непідконтрольному Донбасі не буде – Зеленський

Аня Мартинюк 06 жовтня 2020, 10:40

Свою позицію президент пояснив журналістам Politico Europe.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 жовтня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що місцеві вибори на непідконтрольних територіях Донбасу відбутися не можуть. Така заява прозвучала в інтерв’ю для Politico Europe.

«Я говорив і президенту Макрону, і канцлеру Німеччини Меркель, і президенту Путіну, що у нас не буде там спостерігачів, якщо не буде межі (під нашим контролем) і ми не зможемо контролювати хід виборів. Ніхто із західних спостерігачів не зможе туди приїхати. Тому вибори відкритими там ніколи не будуть. З точки зору безпеки ситуації - не буде вільного доступу для всіх партій. А це те, що повинно бути, - повинен бути вільний вибір народу України», - пояснив президент.

Зеленський наголосив, що кордон України повинна контролювати українська влада й по-іншому бути не може.