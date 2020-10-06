Карабахский узел... Возьми на прицел ребенка! Убей его! Это ребенок твоего врага!

Аня Мартинюк 06 жовтня 2020, 10:12

В ближайшие дни я напишу большой материал о вновь вспыхнувшем огне большой войны между Арменией и Азербайджаном. А сегодня - небольшое предисловие. Для меня это адское противостояние имеет особое значение... И не только потому, что мои родители и братья в результате были изгнаны из родного дома и рано ушли из жизни. Тут дело в другом... Вот первое фото - на нем министр обороны Азербайджана Закир Гасанов:

На втором - могила Карена Афояна, погибшего в Нагорном Карабахе в 1992 году и с почестями похороненного на Аллее героев военного кладбища Ераблур. На третьем - ваш покорный слуга, в центре - старший лейтенант Артур Балаев (1983 год). Вы спросите, мол, какая связь между этими тремя фотоснимками? Дело в том, что и Закир, и Карен, и я - вместе учились в Бакинском высшем общевойсковом командном училище. Вместе постигали науку войны, вместе бегали кроссы и преодолевали полосу препятствий, вместе ходили на танцы и в один и тот же день получили долгожданные дипломы. Потом разъехались по гарнизонам... Жили в одних и тех же военных городках, ходили в гости друг к другу, семьями отмечали праздники, "обмывали" новые звездочки и вместе радовались появлению на свет первенцев. Мы жили, как братья. Нет, мы были ближе братьев и дети наших однокашников были нам по-настоящему родными... Потом высокопоставленным ублюдкам из иностранных спецслужб захотелось увидеть, как брат убивает брата. И они стравили два народа, как двух бойцовских псов, как гладиаторов. И земля Закавказья перевоплотилась в арену современного Колизея. И полилась кровь рекой. И льется по сей день... Армяне истребляют азербайджанцев. Азербайджанцы убивают армян. И те, и другие накрывают артобстрелами детей друг друга - тех, кому еще несколько лет назад дарили ко дню рождения ползунки, игрушки и яркие коляски... Седые матери больше смерти боятся внезапного стука в дверь и вздрагивают, получив звонок с неизвестного номера... Ни одна, ни другая сторона не жалеет денег на это зловещее противостояние. И это при том, что и население Армении, и население Азербайджана массово покидает историческую родину, спасаясь от безработицы и нищеты. Достойно живут лишь столицы - Ереван и Баку... Карен Афоян мог бы стать министром обороны Армении, но он геройски погиб в бою. Закиру Гасанову повезло больше - он жив и достиг звания генерал-полковник. Я еще в 1987 году снял погоны и сегодня руковожу театром, пишу добрые книги о счастливых людях и хорошей погоде. Я хочу сделать мир добрее, но у меня ничего не выходит, ибо люди продолжают исступленно истреблять друг друга, убивать стариков, женщин и детей...

На фото - молодой армянский режиссер Арен Баядян:

Несмотря на свою молодость, он фантастически талантлив. Арен - клипмейкер и каждый его клип - это маленький шедевр. Как правило, в клипе песня превалирует над сюжетом - сюжет всегда вторичен: он, как дополнение к музыке. Зритель прежде всего слушает песню, а видео - это как приложение. Работы Арена - полная противоположность: люди прежде всего смотрят снятый им короткометражный фильм, к которому прилагается песня... Арену удалось снять, пожалуй, самый пронзительный в современной истории клип о войне и мире, самую потрясающую притчу о добре и зле; самую трогательную новеллу о любви и жажде жизни... Ничего подобного я раньше не видел! И вы, я уверен, тоже. Это жизнеутверждающий гимн, это великое чудо, которое автор мастерски сумел уложить ровно в 4 минуты... 240 трагических секунд, от которых разрывается сердце... Черно-белый симбиоз, в котором Добро бесстрашно шествует рядом со Злом. В котором Жизнь танцует жуткий танец со Смертью... Я не стану переводить вам слова песни. Просто посмотрите видеоряд - он не требует перевода. Он понятен всем. Даже тем, кто не знает ни слова по-армянски. Как жаль, что люди, отдающие приказы убивать не смотрят подобные шедевры :





P.S. Карабахский узел безусловно можно развязать без применения "Градов", танков и гаубиц. Этот конфликт, вне всяких сомнений, разрешим... Вопрос: почему его не желают закрыть - остается открытым...Я не знаю, кто начал первым стрелять, но я точно знаю, кто одержит победу!...

Артур Балаев, писатель, Лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".