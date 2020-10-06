З'явилася нова володарка найдовших ніг у світі

Аня Мартинюк 06 жовтня 2020, 09:55

Нею є 17-річна американка.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що 17-річна Маці Куррін з Остіна, штат Техас, має зріст 185,9 см. Самі лише ноги дівчини мають довжину 137 см. В результаті дівчина по праву рахується володаркою найдовших ніг у світі.

Відомо, що Маці бажає стати моделлю. Поки що вона претендує потрапити у книгу рекордів Гіннеса, збивши з п’ядесталу росіянку Катерину Лісіну, довжина ніг якої становить 134 см.

Маці Куррін також агітує інших людей приймати себе такими, як вони є. Дівчина розповіла, що деякі повсякденні речі даються їй не легко. Зокрема, їй незручно проходити крізь двері, сідати у машину чи знайти підходящий одяг.