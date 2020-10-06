Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на 4348 осіб

Аня Мартинюк 06 жовтня 2020, 09:20

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 234 584 людини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 жовтня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 4 348 людей. Про це йдеться на сайті РНБО. Такі ж дані навели у прес-службі МОЗ.

Тепер загальна кількість хворих становить 234 584 людини. З них 4520 осіб померли. За минулу добу було зафіксовано 90 летальних випадків серед пацієнтів, які мали коронавірус. Інформація про пацієнтів, які одужали за минулу добу, наступна - 2 149 осіб. За весь період одужав 103 401 пацієнт.

Ситуація у Києві та областях наступна.

Вінницька область — 6 930 випадків;

Волинська область — 8 880 випадків;

Дніпропетровська область — 7 372 випадки;

Донецька область — 4 561 випадок;

Житомирська область — 7 070 випадків;

Закарпатська область — 10 317 випадків;

Запорізька область — 4 746 випадків;

Івано-Франківська область — 14 451 випадок;

Кіровоградська область — 1 194 випадки;

м. Київ — 25 091 випадок;

Київська область — 10 099 випадків;

Львівська область — 21 494 випадки;

Луганська область — 1 333 випадки;

Миколаївська область — 3 894 випадки;

Одеська область — 15 021 випадок;

Полтавська область — 3 270 випадків;

Рівненська область — 13 374 випадки;

Сумська область — 5 676 випадків;

Тернопільська область — 14 610 випадків;

Харківська область — 21 451 випадок;

Херсонська область — 1 544 випадки;

Хмельницька область — 7 263 випадки;

Чернівецька область — 15 444 випадки;

Черкаська область — 4 687 випадків;

Чернігівська область — 4 812 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій відсутні.