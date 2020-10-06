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Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 234 584 людини.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 жовтня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 4 348 людей. Про це йдеться на сайті РНБО. Такі ж дані навели у прес-службі МОЗ.
Тепер загальна кількість хворих становить 234 584 людини. З них 4520 осіб померли. За минулу добу було зафіксовано 90 летальних випадків серед пацієнтів, які мали коронавірус. Інформація про пацієнтів, які одужали за минулу добу, наступна - 2 149 осіб. За весь період одужав 103 401 пацієнт.
Ситуація у Києві та областях наступна.
Вінницька область — 6 930 випадків;
Волинська область — 8 880 випадків;
Дніпропетровська область — 7 372 випадки;
Донецька область — 4 561 випадок;
Житомирська область — 7 070 випадків;
Закарпатська область — 10 317 випадків;
Запорізька область — 4 746 випадків;
Івано-Франківська область — 14 451 випадок;
Кіровоградська область — 1 194 випадки;
м. Київ — 25 091 випадок;
Київська область — 10 099 випадків;
Львівська область — 21 494 випадки;
Луганська область — 1 333 випадки;
Миколаївська область — 3 894 випадки;
Одеська область — 15 021 випадок;
Полтавська область — 3 270 випадків;
Рівненська область — 13 374 випадки;
Сумська область — 5 676 випадків;
Тернопільська область — 14 610 випадків;
Харківська область — 21 451 випадок;
Херсонська область — 1 544 випадки;
Хмельницька область — 7 263 випадки;
Чернівецька область — 15 444 випадки;
Черкаська область — 4 687 випадків;
Чернігівська область — 4 812 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій відсутні.
09:20: Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на 4348 осіб
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