З листопада українці не платитимуть візовий збір Єгипту

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Нововведення тимчасове.
Новину передає «Преса України».
Посольство України в Єгипті повідомило, що туристична країна прийняла рішення скасувати візовий збір для мандрівників. А саме до 30 квітня наступного року. Варто зазначити, що мова йде про в’їзд в країну через деякі регіони.
«За рішенням єгипетського уряду, всі туристи, які прибувають в губернаторства Південний Синай, Червоне море, Луксор і Асуан, будуть звільнені від сплати візового збору з 1 листопада 2020 року до 30 квітня 2021 року», - відзначили у відомстві.
Нагадаємо, візовий збір в Єгипті становив 25 доларів. Разом з тим залишається вимога пред’являти негативний результат тесту на коронавірус. Зроблений тест повинен бути не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в країну.
09:20: Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на 4348 осіб
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