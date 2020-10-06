У нього хвіст павліна – Лерос про подорож Єрмака на президентському літаку

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Гео Лерос повідомив, що Андрій Єрмак вирішив не летіти звичайним рейсом на батьківщину, а натомість він скористався грошима українських платників податків.
Новину передає «Преса України».
Депутат України Гео Лерос повідомив у соцмережі, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак летить з Італії в Україну на президентському літаку.
«Не переживайте, скоро канцеляр на президентському літаку повернеться назад до столиці, щоб продовжити грабувати і зливати Україну. Рейс оплачений українськими платниками податків, свавілля санкціоноване Зеленським», - написав Лерос.
Депутат ВРУ додав, що Єрмак не міг полетіти звичайним рейсом, бо в нього «хвіст павича, тому йому потрібно багато місця». Підсумовуючи він зазначив, що українцям залишається важко працювати, щоб Єрмаку не доводилось вислуховувати ниття про те, що у бюджеті мало грошей.
Не переживайте, скоро канцеляр на президентском самолёте вернётся обратно в столицу, чтоб проложить грабить и сливать...Опубликовано Geo Leros Понедельник, 5 октября 2020 г.
«Літак такий великий, бо в ньому крім Єрмака треба транспортувати його роздуте его», - прокоментували у Мережі.
У коментарях також додали, що грошей в бюджеті немає, коли йдеться про народ, а для представників влади є все.
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