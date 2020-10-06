У нього хвіст павліна – Лерос про подорож Єрмака на президентському літаку

Аня Мартинюк 06 жовтня 2020, 08:09

Гео Лерос повідомив, що Андрій Єрмак вирішив не летіти звичайним рейсом на батьківщину, а натомість він скористався грошима українських платників податків.

Новину передає «Преса України».

Депутат України Гео Лерос повідомив у соцмережі, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак летить з Італії в Україну на президентському літаку.

«Не переживайте, скоро канцеляр на президентському літаку повернеться назад до столиці, щоб продовжити грабувати і зливати Україну. Рейс оплачений українськими платниками податків, свавілля санкціоноване Зеленським», - написав Лерос.

Депутат ВРУ додав, що Єрмак не міг полетіти звичайним рейсом, бо в нього «хвіст павича, тому йому потрібно багато місця». Підсумовуючи він зазначив, що українцям залишається важко працювати, щоб Єрмаку не доводилось вислуховувати ниття про те, що у бюджеті мало грошей.

Не переживайте, скоро канцеляр на президентском самолёте вернётся обратно в столицу, чтоб проложить грабить и сливать... Опубликовано Geo Leros Понедельник, 5 октября 2020 г.

«Літак такий великий, бо в ньому крім Єрмака треба транспортувати його роздуте его», - прокоментували у Мережі.

У коментарях також додали, що грошей в бюджеті немає, коли йдеться про народ, а для представників влади є все.