За безальтернативність для українців – Компанія Фірташа заплатить штраф

Аня Мартинюк 06 жовтня 2020, 07:35

«Харківрегіонгаз» зловживав монопольним становищем й тепер заплатить штраф у 3 млн грн.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що «Харківрегіонгаз», який належить бізнесмену Дмитру Фірташу, програв АМКУ у Верховному суді. Тепер облгаз має заплатити 3 млн грн за продаж газу для населення у балонах за завищеною ціною.

Мова йде про період вересень – грудень 2015 року, та 2016 – 2018 років.

«ТОВ «Харківрегіонгаз» протягом вересня – грудня 2015 року, та 2016 – 2018 рр. займало монопольне становище на ринку послуг із продажу скрапленого газу для потреб населення (у балонах) у межах не газифікованих пунктів Харківської області із часткою 100%. «Харківрегіонгаз» включав завищені експлуатаційні витрати до ціни реалізації газу», - йдеться у повідомленні.

«Харківрегіонгазу» рішення суду не сподобалось і його намагались оскаржити. Проте, марно. Тепер до держбюджету має бути сплачено 3 млн грн.