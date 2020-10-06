За безальтернативність для українців – Компанія Фірташа заплатить штраф

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«Харківрегіонгаз» зловживав монопольним становищем й тепер заплатить штраф у 3 млн грн.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що «Харківрегіонгаз», який належить бізнесмену Дмитру Фірташу, програв АМКУ у Верховному суді. Тепер облгаз має заплатити 3 млн грн за продаж газу для населення у балонах за завищеною ціною.
Мова йде про період вересень – грудень 2015 року, та 2016 – 2018 років.
«ТОВ «Харківрегіонгаз» протягом вересня – грудня 2015 року, та 2016 – 2018 рр. займало монопольне становище на ринку послуг із продажу скрапленого газу для потреб населення (у балонах) у межах не газифікованих пунктів Харківської області із часткою 100%. «Харківрегіонгаз» включав завищені експлуатаційні витрати до ціни реалізації газу», - йдеться у повідомленні.
«Харківрегіонгазу» рішення суду не сподобалось і його намагались оскаржити. Проте, марно. Тепер до держбюджету має бути сплачено 3 млн грн.
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