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На ній шахраї начебто розігрували айфони.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 жовтня, стало відомо, що у соцмережі Інстаграм з’явилась фальшива сторінка сервісу Privat24. Як відомо, Приват24 належить найбільшому системному банку України – ПриватБанку.
На сторінці розігруються призи. Однак у ПриватБанку закликали не користуватися сторінкою, адже шахраї можуть заволодіти коштами клієнтів банку.
В результаті після розголосу сторінку було видалено із соцмережі.
14:58: У ПриватБанку попередили клієнтів про несправжню сторінку в Інстаграм
13:13: В Україні почали давати групу інвалідності через COVID-19
12:39: Напередодні виборів Зеленський став більше їздити країною
12:06: Нацполіція скоротить кількість відділень по всій країні
11:38: Мінекономіки хоче дати зелене світло експорт купажу коньяків з України
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