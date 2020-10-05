У ПриватБанку попередили клієнтів про несправжню сторінку в Інстаграм

Аня Мартинюк 05 жовтня 2020, 14:58

На ній шахраї начебто розігрували айфони.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 жовтня, стало відомо, що у соцмережі Інстаграм з’явилась фальшива сторінка сервісу Privat24. Як відомо, Приват24 належить найбільшому системному банку України – ПриватБанку.

На сторінці розігруються призи. Однак у ПриватБанку закликали не користуватися сторінкою, адже шахраї можуть заволодіти коштами клієнтів банку.

В результаті після розголосу сторінку було видалено із соцмережі.