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У ПриватБанку попередили клієнтів про несправжню сторінку в Інстаграм

Аня Мартинюк 05 жовтня 2020, 14:58
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У ПриватБанку попередили клієнтів про несправжню сторінку в Інстаграм

На ній шахраї начебто розігрували айфони.  

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 5 жовтня, стало відомо, що у соцмережі Інстаграм з’явилась фальшива сторінка сервісу Privat24. Як відомо, Приват24 належить найбільшому системному банку України – ПриватБанку. 

На сторінці розігруються призи. Однак у ПриватБанку закликали не користуватися сторінкою, адже шахраї можуть заволодіти коштами клієнтів банку. 

В результаті після розголосу сторінку було видалено із соцмережі.  

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