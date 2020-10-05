Синоптик розповіла, де в Україні литимуть дощі

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Свіжий прогноз представила Наталія Діденко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 жовтня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що з 6 жовтня в країну прийде фронт і принесе на Захід дощі, місцями навіть із грозами. Також опади очікуються на Житомирщині та Вінниччині.
«Далі їх не пускатиме східний потужний антициклон, тому на решті території України переважатиме суха, з туманами, погода. Щоправда, рвучкий південно-східний вітер швидко розганятиме ці тумани», - написала вона.
Стовпчики термометрів покажуть +18+23 градусів, в Криму до +25 градусів. У західних областях очікується +16+18 градусів. У Києві +20 градусів.
14:58: У ПриватБанку попередили клієнтів про несправжню сторінку в Інстаграм
13:13: В Україні почали давати групу інвалідності через COVID-19
12:39: Напередодні виборів Зеленський став більше їздити країною
12:06: Нацполіція скоротить кількість відділень по всій країні
11:38: Мінекономіки хоче дати зелене світло експорт купажу коньяків з України
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