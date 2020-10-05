Синоптик розповіла, де в Україні литимуть дощі

Аня Мартинюк 05 жовтня 2020, 14:42

Свіжий прогноз представила Наталія Діденко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 жовтня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що з 6 жовтня в країну прийде фронт і принесе на Захід дощі, місцями навіть із грозами. Також опади очікуються на Житомирщині та Вінниччині.

«Далі їх не пускатиме східний потужний антициклон, тому на решті території України переважатиме суха, з туманами, погода. Щоправда, рвучкий південно-східний вітер швидко розганятиме ці тумани», - написала вона.

Стовпчики термометрів покажуть +18+23 градусів, в Криму до +25 градусів. У західних областях очікується +16+18 градусів. У Києві +20 градусів.