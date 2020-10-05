В Україні засудженим дозволять готувати собі їжу

Аня Мартинюк 05 жовтня 2020, 14:11

У Мінюсті заявили, що нововведення передбачає приготування страв у мультиварці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 жовтня, у прес-службі Міністерства юстиції України повідомили, що до Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів та установ виконання покарань ДКВС України додадуть можливість засудженим самотужки готувати собі їжу.

«Так, відтепер засуджені зможуть готувати собі страви із дозволених продуктів у мультиварці», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що люди, які відбувають покарання, можуть зберігати у себе крупи, макаронні вироби, пюре, пасту, цукор, каву, крем-суп, пластівці до 1 кг кожного найменування. Головне щоб продукти зберігались не в скляній чи металевій тарі. Також їм дозволено зберігати у себе овочі та фрукти, тютюнові вироби, чай.