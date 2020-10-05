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На Рівненщині авто «Нової пошти» замінили на підводу

Аня Мартинюк 05 жовтня 2020, 13:40
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На Рівненщині авто «Нової пошти» замінили на підводу

Інцидент трапився у місті Дубно.

Новину передає «Преса України». 

Користувачі мережі Інетрнет поширили фото, яке було зроблено у місті Дубно, що на Рівненщині. На ньому видно, як посилки клієнтів «Нової пошти» перевозять за допомогою підводу. Про це йдеться у спільноті «Типове Дубно».

Також стало відомо, що співробітникам «Нової Пошти» довелося пересісти на віз з кіньми через перекриття мосту.

«Швидка і надійна доставка» - пожартували у Мережі.

⚡️Швидка та надійна доставка ???????? #дубно #dubno

Опубликовано Типове Дубно Пятница, 2 октября 2020 г.

До слова, в місті Дубно є два мости через річку Іква — головний і понтонний. Перший знаходиться на ремонті.

 

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