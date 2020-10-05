На Рівненщині авто «Нової пошти» замінили на підводу

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Інцидент трапився у місті Дубно.
Новину передає «Преса України».
Користувачі мережі Інетрнет поширили фото, яке було зроблено у місті Дубно, що на Рівненщині. На ньому видно, як посилки клієнтів «Нової пошти» перевозять за допомогою підводу. Про це йдеться у спільноті «Типове Дубно».
Також стало відомо, що співробітникам «Нової Пошти» довелося пересісти на віз з кіньми через перекриття мосту.
«Швидка і надійна доставка» - пожартували у Мережі.
⚡️Швидка та надійна доставка ???????? #дубно #dubnoОпубликовано Типове Дубно Пятница, 2 октября 2020 г.
До слова, в місті Дубно є два мости через річку Іква — головний і понтонний. Перший знаходиться на ремонті.
13:13: В Україні почали давати групу інвалідності через COVID-19
12:39: Напередодні виборів Зеленський став більше їздити країною
12:06: Нацполіція скоротить кількість відділень по всій країні
11:38: Мінекономіки хоче дати зелене світло експорт купажу коньяків з України
10:28: Нацбанк дозволив відкривати банківський рахунок з цифровим паспортом
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