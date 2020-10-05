В Україні почали давати групу інвалідності через COVID-19 13:13
Напередодні виборів Зеленський став більше їздити країною 12:39
Нацполіція скоротить кількість відділень по всій країні 12:06
Мінекономіки хоче дати зелене світло експорт купажу коньяків з України 11:38
Нацбанк дозволив відкривати банківський рахунок з цифровим паспортом 10:28
Жодної смерті – В РНБО представили статистику щодо коронавірусу 09:48
Є побочні ефекти - У ЄС терміново почали перевіряти препарат від коронавірусу 13:38
Українські «євробляхери» у пастці: Чекає штраф і конфіскація 12:02
Названо найбільш високооплачувану актрису в світі за версією Forbes 11:25
Стало відомо, скільки медиків отримали групу інвалідності.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що в Україні двоє медиків отримали третю групу інвалідності через ускладнення, які викликав смертоносний китайський вірус. Мова йде про коронавірус. Про це розповіла заступник глави МОЗ Ірина Микитчак.
Сьогодні, 5 жовтня, виступаючи на брифінгу, вона зазначила, що у 2021 році медики отримають більші зарплати.
«Станом на 2 жовтня 2020 року в обласні медико-соціальні експертні комісії в наших областях звернулося лише 8 медичних працівників. З них двом було встановлено третю групу інвалідності, двом - відсоток втрати працездатності і двом продовжений листок непрацездатності для тривалого доліковування», - розповіла Микитчак.
Варто зазначити, що коронавірус виявили вже у 16 387 українських медиків. Найбільше хворих у Тернопільській області, Києві, Київській області, Львівській області, Чернівецькій області, Івано-Франківській області і Закарпатській області.
13:13: В Україні почали давати групу інвалідності через COVID-19
12:39: Напередодні виборів Зеленський став більше їздити країною
12:06: Нацполіція скоротить кількість відділень по всій країні
11:38: Мінекономіки хоче дати зелене світло експорт купажу коньяків з України
10:28: Нацбанк дозволив відкривати банківський рахунок з цифровим паспортом
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.