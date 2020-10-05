В Україні почали давати групу інвалідності через COVID-19

Аня Мартинюк 05 жовтня 2020, 13:13

Стало відомо, скільки медиків отримали групу інвалідності.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що в Україні двоє медиків отримали третю групу інвалідності через ускладнення, які викликав смертоносний китайський вірус. Мова йде про коронавірус. Про це розповіла заступник глави МОЗ Ірина Микитчак.

Сьогодні, 5 жовтня, виступаючи на брифінгу, вона зазначила, що у 2021 році медики отримають більші зарплати.

«Станом на 2 жовтня 2020 року в обласні медико-соціальні експертні комісії в наших областях звернулося лише 8 медичних працівників. З них двом було встановлено третю групу інвалідності, двом - відсоток втрати працездатності і двом продовжений листок непрацездатності для тривалого доліковування», - розповіла Микитчак.

Варто зазначити, що коронавірус виявили вже у 16 387 українських медиків. Найбільше хворих у Тернопільській області, Києві, Київській області, Львівській області, Чернівецькій області, Івано-Франківській області і Закарпатській області.