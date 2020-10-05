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Стало відомо, куди частіше їздить президент.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 жовтня, стало відомо, що у вересні поточного року президент України Володимир Зеленський став активніше відвідувати українські міста. Причина такого ходу подій – наближення місцевих виборів в Україні.
Про це повідомили аналітики «Слово і діло». До такого висновку вони дійшли, вивчивши повідомлення офіційного сайту президента з початку його каденції.
«З початку каденції президент в середньому здійснював 3 поїздки по країні в місяць. Винятком стали липень 2019 роки (13 поїздок), жовтень 2019 го (5), квітень 2020 го (5 візитів). У вересні 2020 року Зеленський зробив цілих 14 поїздок. У січні поточного року Зеленський взагалі не їздив по країні», - йдеться у повідомленні.
Найчастіше президент з’являвся в Донецьку та Луганській області – 9 та 8 разів відповідно.
13:13: В Україні почали давати групу інвалідності через COVID-19
12:39: Напередодні виборів Зеленський став більше їздити країною
12:06: Нацполіція скоротить кількість відділень по всій країні
11:38: Мінекономіки хоче дати зелене світло експорт купажу коньяків з України
10:28: Нацбанк дозволив відкривати банківський рахунок з цифровим паспортом
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