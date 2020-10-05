Нацполіція скоротить кількість відділень по всій країні

Аня Мартинюк 05 жовтня 2020, 12:06

Про зміни розповів Ігор Клименко.

Новину передає «Преса України».

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що по всій країні буде скорочена кількість поліцейських відділень. За його словами, також буде представлена нова структура відомства.

«Поліцейські відділення та станції по всій Україні будуть мінімізовані», – заявив він.

Клименко пояснив, що відбуватиметься відбір людей для розкриття легких злочинів дізнавачами. Базові підрозділи Нацполіції розкриватимуть тяжкі злочини та злочини середньої тяжкості.