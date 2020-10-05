Нацполіція скоротить кількість відділень по всій країні 12:06
Мінекономіки хоче дати зелене світло експорт купажу коньяків з України 11:38
Нацбанк дозволив відкривати банківський рахунок з цифровим паспортом 10:28
Жодної смерті – В РНБО представили статистику щодо коронавірусу 09:48
Є побочні ефекти - У ЄС терміново почали перевіряти препарат від коронавірусу 13:38
Українські «євробляхери» у пастці: Чекає штраф і конфіскація 12:02
Названо найбільш високооплачувану актрису в світі за версією Forbes 11:25
В Україні зафіксували черговий коронавірусний антирекорд 09:37
Про зміни розповів Ігор Клименко.
Новину передає «Преса України».
Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що по всій країні буде скорочена кількість поліцейських відділень. За його словами, також буде представлена нова структура відомства.
«Поліцейські відділення та станції по всій Україні будуть мінімізовані», – заявив він.
Клименко пояснив, що відбуватиметься відбір людей для розкриття легких злочинів дізнавачами. Базові підрозділи Нацполіції розкриватимуть тяжкі злочини та злочини середньої тяжкості.
12:06: Нацполіція скоротить кількість відділень по всій країні
11:38: Мінекономіки хоче дати зелене світло експорт купажу коньяків з України
10:28: Нацбанк дозволив відкривати банківський рахунок з цифровим паспортом
09:48: Жодної смерті – В РНБО представили статистику щодо коронавірусу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.