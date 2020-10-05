Мінекономіки хоче дати зелене світло експорт купажу коньяків з України

Аня Мартинюк 05 жовтня 2020, 11:38

Стало відомо, яких вимог повинні дотримуватися виробники.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що Мінекономіки представило проект наказу «Про внесення змін до Правил виробництва коньяків України». Згідно з документу, українські виробники купажів коньяків зможуть експортувати свій товар.

Також наголошується, що виробникам дозволять самостійно визначати термін перегонки коньячних виноматеріалів без обмеження до 1 квітня або до 1 липня, наступного за врожаєм винограду року. Діятиме одна умова – товар необхідно зберігати з дотриманням усіх вимог.

«Це буде значним стимулом для залучення інвестицій у закладання вітчизняних виноградників», — йдеться у документі.

До слова, в Україні 14 виробників коньяків. З них три великих.