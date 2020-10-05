Голова Нацполіції не проти легалізації проституції

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Легалізацію зброї та наркотиків він не підтримує.
Новину передає «Преса України».
Голова Національної поліції України Ігор Клименко зробив гучну заяву. За його словами, він підтримує ідею легалізації проституції. Разом з тим він виступає проти легалізації наркотиків і зброї. Спілкуючись з журналістами він зазначив, що наразі треба завершити війну, тому до легалізації зброї та наркотиків він ставиться негативно.
«Кількість зброї, вилучається поліцією щотижня, вражає. Тому треба привести спочатку порядок з тією зброєю, що у нас є. Що стосується наркотиків, то у мене є кілька цифр. Так, з початку року поліція вилучила вже 2600000 доз наркотиків», - розповів він.
Що стосується легалізації проституції, то в разі якщо держава зможе освоїти правила гри на цьому "ринку", то на цю тему можна говорити детальніше. Також він вважає, що повинна бути громадська дискусія.
12:06: Нацполіція скоротить кількість відділень по всій країні
11:38: Мінекономіки хоче дати зелене світло експорт купажу коньяків з України
10:28: Нацбанк дозволив відкривати банківський рахунок з цифровим паспортом
09:48: Жодної смерті – В РНБО представили статистику щодо коронавірусу
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