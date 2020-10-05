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Голова Нацполіції не проти легалізації проституції

Аня Мартинюк 05 жовтня 2020, 11:03
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Голова Нацполіції не проти легалізації проституції

Легалізацію зброї та наркотиків він не підтримує. 

Новину передає «Преса України».

Голова Національної поліції України Ігор Клименко зробив гучну заяву. За його словами, він підтримує ідею легалізації проституції. Разом з тим він виступає проти легалізації наркотиків і зброї. Спілкуючись з журналістами він зазначив, що наразі треба завершити війну, тому до легалізації зброї та наркотиків він ставиться негативно.

«Кількість зброї, вилучається поліцією щотижня, вражає. Тому треба привести спочатку порядок з тією зброєю, що у нас є. Що стосується наркотиків, то у мене є кілька цифр. Так, з початку року поліція вилучила вже 2600000 доз наркотиків», - розповів він.

Що стосується легалізації проституції, то в разі якщо держава зможе освоїти правила гри на цьому "ринку", то на цю тему можна говорити детальніше. Також він вважає, що повинна бути громадська дискусія.

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