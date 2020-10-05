Голова Нацполіції не проти легалізації проституції

Аня Мартинюк 05 жовтня 2020, 11:03

Легалізацію зброї та наркотиків він не підтримує.

Новину передає «Преса України».

Голова Національної поліції України Ігор Клименко зробив гучну заяву. За його словами, він підтримує ідею легалізації проституції. Разом з тим він виступає проти легалізації наркотиків і зброї. Спілкуючись з журналістами він зазначив, що наразі треба завершити війну, тому до легалізації зброї та наркотиків він ставиться негативно.

«Кількість зброї, вилучається поліцією щотижня, вражає. Тому треба привести спочатку порядок з тією зброєю, що у нас є. Що стосується наркотиків, то у мене є кілька цифр. Так, з початку року поліція вилучила вже 2600000 доз наркотиків», - розповів він.

Що стосується легалізації проституції, то в разі якщо держава зможе освоїти правила гри на цьому "ринку", то на цю тему можна говорити детальніше. Також він вважає, що повинна бути громадська дискусія.