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У НБУ розповіли про умови відкриття рахунку без фізичного паспорту.
Новину передає «Преса України».
НБУ спростив процедуру ідентифікації і верифікації банківських клієнтів. Тепер українці можуть скористатися електронним паспортом для відкриття рахунку в банку. Це означає, що ні паспорт у вигляді книжечки, ні у вигляді пластикової карти пред’являти не треба.
Натомість українці можуть пред’явити паспорт в мобільному додатку «Дія».
«Відтепер громадянам при дистанційному відкритті рахунку в банку не потрібно фізично пред'являти ID-карту або біометричний закордонний паспорт, якщо вони мають цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт в мобільному додатку "Дія"», - розповіли у прес-службі НБУ.
Тим не менше, скористатися такими привілеями можуть власники біометричних документів. Мова йде про внутрішній паспорт ID-карту і закордонний паспорт.
10:28: Нацбанк дозволив відкривати банківський рахунок з цифровим паспортом
09:48: Жодної смерті – В РНБО представили статистику щодо коронавірусу
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