Нацбанк дозволив відкривати банківський рахунок з цифровим паспортом

Аня Мартинюк 05 жовтня 2020, 10:28

У НБУ розповіли про умови відкриття рахунку без фізичного паспорту.

Новину передає «Преса України».

НБУ спростив процедуру ідентифікації і верифікації банківських клієнтів. Тепер українці можуть скористатися електронним паспортом для відкриття рахунку в банку. Це означає, що ні паспорт у вигляді книжечки, ні у вигляді пластикової карти пред’являти не треба.

Натомість українці можуть пред’явити паспорт в мобільному додатку «Дія».

«Відтепер громадянам при дистанційному відкритті рахунку в банку не потрібно фізично пред'являти ID-карту або біометричний закордонний паспорт, якщо вони мають цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт в мобільному додатку "Дія"», - розповіли у прес-службі НБУ.

Тим не менше, скористатися такими привілеями можуть власники біометричних документів. Мова йде про внутрішній паспорт ID-карту і закордонний паспорт.