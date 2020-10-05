Жодної смерті – В РНБО представили статистику щодо коронавірусу

Аня Мартинюк 05 жовтня 2020, 09:48

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 230 233 людини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 жовтня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 3771 людину. Про це йдеться на сайті РНБО.

Тепер загальна кількість хворих становить 230 233 людини. З них 4397 осіб померли. За минулу добу не було зафіксованого жодного смертельного випадку. Також не наводиться інформація про пацієнтів, які одужали.

За весь період спостереження одужали 100 107 пацієнтів. Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Харківській області – 446 людей.