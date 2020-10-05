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НБУ розпочав тиждень з удару по гривні

Аня Мартинюк 05 жовтня 2020, 09:14
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НБУ розпочав тиждень з удару по гривні

Нацвалюта знову знецінилась відносно провідної іноземної валюти – долара США. 

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американський долар коштує 28,34 грн, що більше від попереднього встановленого банком курсу на 1 копійку.

«Удар» по гривні хоч і невеликий, однак долар досяг майже найвищого показника за майже два роки. У листопаді 2018 року американська валюта коштувала 28,39 грн.

Тим часом євро, навпаки, віддало 9 копійок, встановившись на рівні 33,23 грн.

  

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