НБУ розпочав тиждень з удару по гривні

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Нацвалюта знову знецінилась відносно провідної іноземної валюти – долара США.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американський долар коштує 28,34 грн, що більше від попереднього встановленого банком курсу на 1 копійку.
«Удар» по гривні хоч і невеликий, однак долар досяг майже найвищого показника за майже два роки. У листопаді 2018 року американська валюта коштувала 28,39 грн.
Тим часом євро, навпаки, віддало 9 копійок, встановившись на рівні 33,23 грн.
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