Зірка комедійного кіно вразила схудненням

Аня Мартинюк 05 жовтня 2020, 08:43

Ребел Вілсон розповіла, скільки їй залишилось скинути для досягнення ідеальної ваги.

Новину передає «Преса України».

Відома австралійська акторка Ребел Вілсон розповіла шанувальникам про успіхів у її схудненні. 40-річна знаменитість заявила, що до її поставленої цілі залишилось всього мінус три кілограми. Вона збирається схуднути до 75 кілограмів.

Варто зазначити, що її свіжі знімки демонструють реальний результат, якого вона досягла з січня. А саме мінус 18 кілограмів.

«Цей тиждень був надзвичайно зайнятим, але я вставала супер рано тричі (6 ранку) і вирушала у похід ... навіть зробила пару 100 м спринтів, щоб пульс став ще вищим - хоча мій "спринт", мабуть, для когось «повільна пробіжка», - пожартувала зірка.

Як відомо, перевтіленням Вілсон займається разом із тренером із Сіднею Джоно Кастано. До слова, не так давно стало відомо, що знаменитість має роман з 29-річним мільйонером Джейкобом Бушем.