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Світоліна вийшла у чвертьфінал Roland Garros

Аня Мартинюк 05 жовтня 2020, 08:11
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Світоліна вийшла у чвертьфінал Roland Garros

Це вже втретє у її кар'єрі.

Новину передає «Преса України».

Гордість України Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Франції «Ролан Гаррос». Про це повідомили на офіційній сторінці турніру. Перша ракетка України перемогла француженку Каролін Гарсія з рахунком 6: 1, 6: 3.

Спортсменки боролися за перемогу впродовж години та трьох хвилин. У чвертьфіналі Ролан Гаррос Світоліна виступить втретє у своїй кар’єрі. Їй потрібно буде перемогти 132-гу ракетку світу Надю Подороску з Аргентини.  

 

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