Світоліна вийшла у чвертьфінал Roland Garros

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Це вже втретє у її кар'єрі.
Новину передає «Преса України».
Гордість України Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Франції «Ролан Гаррос». Про це повідомили на офіційній сторінці турніру. Перша ракетка України перемогла француженку Каролін Гарсія з рахунком 6: 1, 6: 3.
Happiness is... ????@ElinaSvitolina books her spot in the quarter-finals 6-1 6-3 over Garcia.#RolandGarros pic.twitter.com/iIaTDhYvwY— Roland-Garros (@rolandgarros) October 4, 2020
Спортсменки боролися за перемогу впродовж години та трьох хвилин. У чвертьфіналі Ролан Гаррос Світоліна виступить втретє у своїй кар’єрі. Їй потрібно буде перемогти 132-гу ракетку світу Надю Подороску з Аргентини.
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