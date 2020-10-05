Світоліна вийшла у чвертьфінал Roland Garros

Аня Мартинюк 05 жовтня 2020, 08:11

Це вже втретє у її кар'єрі.

Новину передає «Преса України».

Гордість України Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Франції «Ролан Гаррос». Про це повідомили на офіційній сторінці турніру. Перша ракетка України перемогла француженку Каролін Гарсія з рахунком 6: 1, 6: 3.

Спортсменки боролися за перемогу впродовж години та трьох хвилин. У чвертьфіналі Ролан Гаррос Світоліна виступить втретє у своїй кар’єрі. Їй потрібно буде перемогти 132-гу ракетку світу Надю Подороску з Аргентини.