Світоліна вийшла у чвертьфінал Roland Garros

Це вже втретє у її кар'єрі.

Гордість України Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Франції «Ролан Гаррос». Про це повідомили на офіційній сторінці турніру. Перша ракетка України перемогла француженку Каролін Гарсія з рахунком 6: 1, 6: 3.

Happiness is... ????@ElinaSvitolina books her spot in the quarter-finals 6-1 6-3 over Garcia.#RolandGarros pic.twitter.com/iIaTDhYvwY