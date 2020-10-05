Венедиктова тепер живе біля Зеленського

Аня Мартинюк 05 жовтня 2020, 07:37

Одну держдачу вона проміняла на іншу.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти дізнались, що генпрокурор Ірина Венедиктова, як і обіцяла, переїхала з держрезиденції в Пущі-Водиці. Тепер вона оселилась на держдачі в Конча-Заспі.

Про це розповів український журналіст і блогер Володимир Бойко.

«Тепер Ірина Валентинівна, а також її чоловік і дві собаки, живуть в будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами, в будинку №79 поруч із Зеленським», - відзначив Бойко.

За його словами, нова держдача менша за розміром, однак у Венедиктової тепер хороший сусід. Бойко нагадав, що у 2019 році Володимир Зеленський обіцяв передати державні дачі та державні резиденції дітям. Однак, як виявилось, це були пусті обіцянки, як і про посадки корупціонерів.

До слова, раніше зазначалось, що Ірина Венедиктова незаконно зайняла держдачу в «Пущі-Водиці». Після скандалу вона пообіцяла звідти з'їхати.