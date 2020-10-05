Венедиктова тепер живе біля Зеленського

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Одну держдачу вона проміняла на іншу.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти дізнались, що генпрокурор Ірина Венедиктова, як і обіцяла, переїхала з держрезиденції в Пущі-Водиці. Тепер вона оселилась на держдачі в Конча-Заспі.
Про це розповів український журналіст і блогер Володимир Бойко.
«Тепер Ірина Валентинівна, а також її чоловік і дві собаки, живуть в будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами, в будинку №79 поруч із Зеленським», - відзначив Бойко.
За його словами, нова держдача менша за розміром, однак у Венедиктової тепер хороший сусід. Бойко нагадав, що у 2019 році Володимир Зеленський обіцяв передати державні дачі та державні резиденції дітям. Однак, як виявилось, це були пусті обіцянки, як і про посадки корупціонерів.
До слова, раніше зазначалось, що Ірина Венедиктова незаконно зайняла держдачу в «Пущі-Водиці». Після скандалу вона пообіцяла звідти з'їхати.
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