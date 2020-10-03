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У Швейцарії встановлять найвищу в світі мінімалку

Аня Мартинюк 03 жовтня 2020, 14:05
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У Швейцарії встановлять найвищу в світі мінімалку

Також стало відомо, скільки у Швейцарії платять за годину праці. 

Новину передає «Преса України».

У Швейцарі підтримали ідею введення мінімальної погодинної оплати праці. А саме на рівні 23 швейцарських франків, що еквівалентно приблизно €21. Сума вказана без вирахування податків.

Варто зазначити, що у Швейцарії робочий тиждень триває 42 години. Тому мінімалка складе близько 4000 євро без вирахування податків. Це найвищий показник у світі.

До слова, на підняття мінімалки очікують близько 30 тисяч осіб.

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