У Швейцарії встановлять найвищу в світі мінімалку

Аня Мартинюк 03 жовтня 2020, 14:05

Також стало відомо, скільки у Швейцарії платять за годину праці.

Новину передає «Преса України».

У Швейцарі підтримали ідею введення мінімальної погодинної оплати праці. А саме на рівні 23 швейцарських франків, що еквівалентно приблизно €21. Сума вказана без вирахування податків.

Варто зазначити, що у Швейцарії робочий тиждень триває 42 години. Тому мінімалка складе близько 4000 євро без вирахування податків. Це найвищий показник у світі.

До слова, на підняття мінімалки очікують близько 30 тисяч осіб.