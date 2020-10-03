Є побочні ефекти - У ЄС терміново почали перевіряти препарат від коронавірусу

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Пацієнти з коронавірусом жаліються на проблеми з нирками.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 жовтня, стало відомо, що Європейське агентство з лікарських засобів перевіряє препарат ремдесивір. Як відомо, його використовують для лікування пацієнтів з коронавірусом. Частина пацієнтів заявила, що після лікування вони страждають на порушення роботи нирок.
Нагадаємо, саме Європейська Комісія за рекомендацією EMA на початку дозволила застосовувати ремдесивір для лікування коронавірусу у хворих старше 12 років.
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