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Є побочні ефекти - У ЄС терміново почали перевіряти препарат від коронавірусу

Аня Мартинюк 03 жовтня 2020, 13:38
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Є побочні ефекти - У ЄС терміново почали перевіряти препарат від коронавірусу

Пацієнти з коронавірусом жаліються на проблеми з нирками.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 жовтня, стало відомо, що Європейське агентство з лікарських засобів перевіряє препарат ремдесивір. Як відомо, його використовують для лікування пацієнтів з коронавірусом. Частина пацієнтів заявила, що після лікування вони страждають на порушення роботи нирок.

Нагадаємо, саме  Європейська Комісія за рекомендацією EMA на початку дозволила застосовувати ремдесивір для лікування коронавірусу у хворих старше 12 років.

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