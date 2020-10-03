В Україні планують змінити правила грошових переказів

Аня Мартинюк 03 жовтня 2020, 13:23

Так, буде змінено розмір дозволеної суми грошового переказу.

Новину передає «Преса України».

Депутати України запропонували для затвердження законопроект №3686, згідно з яким буде змінено правило переказів коштів. Як відомо, наразі українці можуть без довідок переказувати до 400 тис. грн., а без ідентифікації особи – 5 тисяч гривень.

Так, пропонується збільшити суму анонімного переказу коштів через банківські термінали до 25 тисяч гривень. До слова, в Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради таку ідею не оцінили.