Шмигаль попередив студентів про старість без пенсії

Аня Мартинюк 03 жовтня 2020, 12:58

За прогнозом прем’єр-міністра, сумне майбутнє наступить через 15 років.

Новину передає «Преса України».

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль виступив перед студентами Львівської політехніки. Він зробив важливу заяву перед студентами. За його словами, в Україні вже через 15 років не буде ресурсу для виплати пенсій.

Він також пояснив, що причина такого ходу подій – демографічна ситуація. Так, у майбутньому один працюючий повинен буде утримувати двох пенсіонерів. А зробити це неможливо.

«Буде мало працездатних і багато пенсіонерів. Співвідношення буде 1 до 2. Доведеться в два рази збільшити податки, щоб можна було утримувати пенсіонерів. Компанії вже не хочуть збільшувати податки. Збільшення в два рази неможливо. Ми не зможемо через років 15 платити пенсії майбутнім пенсіонерам. Це проста математика», - пояснив він.

Також Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсії у 2021 році, коли кожен працюючий сам відкладатиме собі на старість.