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Частина українців можуть вийти на пенсію в 50 років

Аня Мартинюк 03 жовтня 2020, 12:26
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Частина українців можуть вийти на пенсію в 50 років

Мова йде про українців, які працювали на певних роботах.  

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти видання OBOZREVATEL нагадали, що згідно з 13 статтею закону «Про пенсійне забезпечення», на пенсію у 50 років можуть вийти чоловіки з 25-річним стажем. З них 10 років стажу має бути на шкідливому виробництві. 

Також можуть вийти на пенсію й жінки, у яких 20 років стажу, з них 7 років та 6 місяців на шкідливому виробництві. До слова, шкідливими вважаються ті роботи, які знаходяться в списку №1.

 

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