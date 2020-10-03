Частина українців можуть вийти на пенсію в 50 років

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Мова йде про українців, які працювали на певних роботах.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти видання OBOZREVATEL нагадали, що згідно з 13 статтею закону «Про пенсійне забезпечення», на пенсію у 50 років можуть вийти чоловіки з 25-річним стажем. З них 10 років стажу має бути на шкідливому виробництві.
Також можуть вийти на пенсію й жінки, у яких 20 років стажу, з них 7 років та 6 місяців на шкідливому виробництві. До слова, шкідливими вважаються ті роботи, які знаходяться в списку №1.
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12:02: Українські «євробляхери» у пастці: Чекає штраф і конфіскація
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