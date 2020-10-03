Українські «євробляхери» у пастці: Чекає штраф і конфіскація

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Власникам «євроблях» нагадали, що за не розмитнене авто треба буде заплатити або ж втрати свій транспортний засіб.
Новину передає «Преса України».
Юридична компанія Дорожній адвокат нагадала, що українці, які стали власниками авто на європейській реєстрації, тобто «євроблях», не можуть вивезти авто за кордон. Так, йог можуть конфіскувати. У випадку, якщо вони все ж наважаться розмитнити свій транспортний засіб, їм доведеться заплатити штраф у розмірі 170 тисяч гривень.
Такий штраф чи конфіскація передбачені за перевищення строку тимчасового ввезення чи транзиту більше ніж на 30 діб. Наголошується, що протоколи про порушення митних правил виписують самі митники, а рішення щодо порушників приймає суд.
Карантин не дозволяє «євробляхерам» довше кататися на автівках з «чужими» номерами.
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