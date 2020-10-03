Названо найбільш високооплачувану актрису в світі за версією Forbes

Аня Мартинюк 03 жовтня 2020, 11:25

Вона заробила наполовину менше, ніж найбільш високооплачуваний актор світу.

Новину передає «Преса України».

Впливове видання Forbes представило свій щорічний рейтинг найбільш високооплачуваних актрис в світі. Очолила першу сходинку з заробленими $43 млн Софія Вергара. Колумбійка обігнала минулорічну лідерку Скарлет Йохансон.

Тим не менше, Йохансон не зайняла ні другу, ні третю сходинку. На них розмістилися Анджеліна Джолі з $35,5 млн та Галь Гадот з $31,5 млн доларів. Немає Йохансон й у десятці найбагатших. Компанію Вергарі, Джолі та Гадот склали Мелісса Маккарті, Меріл Стріп, Емілі Блант, Ніколь Кідман, Еллен Помпео, Елізабет Мосс і Віола Девіс.

Нагадаємо, найбільш високооплачуваним актором світу став 48-річний актор Дуейн Джонсон з $87,5 млн.