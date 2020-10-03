Українські «євробляхери» у пастці: Чекає штраф і конфіскація 12:02
Названо найбільш високооплачувану актрису в світі за версією Forbes 11:25
В Україні зафіксували черговий коронавірусний антирекорд 09:37
Шмигаль пообіцяв якісний Інтернет у всіх школах і лікарнях 07:12
Українським другокласникам рекомендують дізнатися, хто такі Дорофеєва та Монатік 14:27
У Дніпрі стався витік результатів тесту на коронавірус 11:09
НБУ завершив тиждень ослабленням гривні до долара та євро 10:27
В Україні плюс 4633 нові випадки захворювання на коронавірус 09:18
Пенсіонер спробував вивезти з України велику колекцію марок 08:37
Вона заробила наполовину менше, ніж найбільш високооплачуваний актор світу.
Новину передає «Преса України».
Впливове видання Forbes представило свій щорічний рейтинг найбільш високооплачуваних актрис в світі. Очолила першу сходинку з заробленими $43 млн Софія Вергара. Колумбійка обігнала минулорічну лідерку Скарлет Йохансон.
Тим не менше, Йохансон не зайняла ні другу, ні третю сходинку. На них розмістилися Анджеліна Джолі з $35,5 млн та Галь Гадот з $31,5 млн доларів. Немає Йохансон й у десятці найбагатших. Компанію Вергарі, Джолі та Гадот склали Мелісса Маккарті, Меріл Стріп, Емілі Блант, Ніколь Кідман, Еллен Помпео, Елізабет Мосс і Віола Девіс.
Нагадаємо, найбільш високооплачуваним актором світу став 48-річний актор Дуейн Джонсон з $87,5 млн.
12:02: Українські «євробляхери» у пастці: Чекає штраф і конфіскація
11:25: Названо найбільш високооплачувану актрису в світі за версією Forbes
09:37: В Україні зафіксували черговий коронавірусний антирекорд
08:25: У Мережі показали наслідки пожеж у Луганській області
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.