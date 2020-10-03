У Києві з’явився пам'ятник Магатмі Ґанді

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На відкритті пам’ятника був присутній посол Індії в Україні Партха Сатпатхі.
Новину передає «Преса України».
У Ботанічному саду імені Фоміна, що у Києві, урочисто відкрили пам'ятник індійському політичному і громадському діячеві Магатмі Ґанді. Посол Індії в Україні Партха Сатпатхі відзначив значимість такого пам’ятника у Києві.
«Цей пам'ятник перший подібний в Україні. Він є прикладом і символом тієї дружби, яка існує між Індією і Україною. А також її процвітання. Махатма Ганді своїм прикладом і своїми установками показав нам багато в цьому світі. Перше питання, яке я задаю собі, коли думаю про нього, це те, наскільки він сьогодні важливий і яка його роль в сьогоднішньому світі. Я вважаю, що його роль буде тільки зростати», - прокоментував він.
На відкритті бронзової скульптури були присутні співробітники посольства Індії в Україні та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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