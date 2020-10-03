У Римі ввели необхідним носіння масок на вулиці

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Діти зможуть гуляти на вулиці без масок.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 жовтня, стало відомо, що жителів Риму та інших італійських міст зобов’язали носити захисні маски навіть на вулицях. Таким чином влада італійського столичного регіону Лаціо посилила карантинні заходи з метою боротьби з коронавірусом.
Виключення у правилі все ж є. Без масок на вулиці можуть знаходитися діти до 6 років. Дорослі, які займаються спортом на свіжому повітрі, можуть знімати маску. Як зазначили місцеві ЗМІ, влада намагатиметься уникнути повторного закриття барів та ресторанів.
До слова, станом на 3 жовтня в Італії зафіксовано 319 908 випадків захворювання на коронавірус.
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